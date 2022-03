Gentile: «Italia, giovani iper-valutati per plusvalenze e poi non giocano!»

Riccardo Gentile, giornalista e noto commentatore televisivo, in collegamento con gli studi di Sky Sport, prova a dare una spiegazione al fallimento dell’Italia e la mancata qualificazione al Mondiale per la seconda volta, provocando alcuni club italiani di Serie A che spesso pompano la valutazione dei giovani calciatori.

PROBLEMA GIOVANI – Riccardo Gentile su Sky cerca di dare una spiegazione alla mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale in Qatar. Tra i problemi evidenziati dal giornalista, c’è anche quello legato alla crescita dei giovani calciatori in Italia e in particolare in Serie A. Molti di questi giovani, a detta di Gentile, vengono spesso stra-valutati: «Qualcuno ci spiegherà perché molti giovani italiani del nostro campionato vengono iper-valutati e spesso i club se li scambiano in nome delle plusvalenze a cifre che ci lasciano un po’ perplessi e poi non giocano mai!».