Gentile: «Inter, vinto senza convincere con la Lazio!» Poi su 3 singoli

Riccardo Gentile, telecronista e giornalista sportivo, è intervenuto dagli studi di Sky Sport 24, parlando dell’andamento della vittoria di ieri sera dall’Inter. Gentile ha analizzato la gara disputata dai nerazzurri contro la Lazio, che si sono imposti per 2-0 accedendo alle semifinali di Coppa Italia.

IL COMMENTO – Riccardo Gentile, commenta così la vittoria ottenuta dall’Inter ieri sera nel quarto di finale di Coppa Italia giocato contro la Lazio, soffermandosi anche sul discusso gol di Arnautovic: «L’Inter ha vinto, ma non ha convinto. Nel primo tempo la Lazio ha dimostrato di controllare meglio il gioco, ha avuto più occasioni. Nei primi 45 minuti l’Inter ha cercato solo di tenere le distanze e di rischiare il meno possibile. Ed è stata premiata da un gol fantastico di Arnautovic: una prodezza, ma mio modo di vedere, irregolare per la posizione di De Vrij. Primo tempo negativo, nel secondo tempo la squadra di Inzaghi ha rischiato meno e ha proposto qualcosa di diverso. Anche se la Lazio ha comunque avuto qualche occasione nella ripresa, penso all’ incursione di Isaksen e alla traversa colpita da Pedro».

Gentile si focalizza poi su alcuni singoli dell’Inter

I SINGOLI – Gentile si è poi soffermato sulla prestazioni dei singoli dell’Inter, e sull’importanza di riuscire a vincere senza dominare dal punto di vista del gioco, come avvenuto nella gara contro la Lazio: «Le prestazioni di alcune seconde linee sono state incoraggianti, mi sono piaciuti Zielinski e Arnautovic. Quelle di altri, su tutti Taremi, molto meno. C’è da dire che con il calendario fitto che ha l’Inter non si può sempre essere perfetti e convincenti, vanno vinte partite anche in questo modo. L’Inter quest’anno ha risolto partite sporche anche con i titolari, penso ad altre gare casalinghe come Venezia, Como e Genoa. Non sempre le cose girano bene, bisogna essere molto bravi a portarle ugualmente a casa».