Gentile: «Inter, col Verona calo evidente nella ripresa. Serve una cosa»

Riccardo Gentile, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha analizzato il momento dell’Inter e la gara vinta col Verona. Per il giornalista, Inzaghi dovrà tenere in mente un fattore importante

CARICA − Gentile sui due successi dell’Inter contro Juventus e Verona: «Brozovic è il vero insostituibile. La vittoria di Torino ha ridato tanta convinzione per come è arrivata. Gara sporca e non giocata in maniera eccellente. Ma sono vittorie che ti danno grande carica soprattutto per l’avversario battuto. Il primo tempo col Verona molto bene, nella ripresa possiamo trovare un piccolo difetto. Calo evidente dopo l’arrembaggio del primo. Quindi diventa fondamentale gestire le forze».

CALENDARIO − Una considerazione di Gentile su rosa e impegni dei nerazzurri: «Giocare una volta a settimana facilita il lavoro a Inzaghi e dell’Inter. Non dico che è la migliore per distacco, perché la Juventus ha anche una grande rosa. Per il Napoli, la battuta d’arresto con la Fiorentina, può pesare perché l’Inter ha anche una gara in meno. Il Bologna non regala nulla ma l’Inter al massimo può ovviamente batterla».