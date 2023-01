Gentile: «Inter, vai con l’attacco pesante! Col Napoli l’ultima opportunità»

Gentile punta sull’attacco pesante in vista di Inter-Napoli tra le fila nerazzurre. Inoltre, secondo il giornalista con una vittoria Inzaghi manderebbe un segnale a tutte le squadre

ATTACCO PESANTE − Su Sky Sport 24, Riccardo Gentile dice la sua sull’attacco nerazzurro: «Attacco Inter? Dzeko è l’unico sicuro di stare in campo al 100%. Le gerarchie dicevano altro alla vigilia del campionato, ma è quello che sta meglio. Punto all’inizio sulla coppia pesante insieme a Lukaku, con Lautaro Martinez più in grado di spaccare e mettere in difficoltà la difesa del Napoli a gara in corso. Gara ovviamente più importante per l’Inter che sta rincorrendo, ha praticamente l’ultima opportunità per inseguire il titolo. Se batte il Napoli dà un avviso a tutte».