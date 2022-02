Gentile: «Inter troppo confusa. Sconfitta che fa riflettere»

Riccardo Gentile rincara la dose per sottolineare le colpe dell’Inter nella sconfitta contro il Sassuolo. Ecco le sue parole a “Sky Sport”.

SCONFITTA MERITATA – Inter-Sassuolo impedisce il controsorpasso al Milan in vetta in classifica. E, secondo Riccardo Gentile, sono tanti i meriti dei neroverdi quanto le colpe dei nerazzurri. Ecco il suo commento: «Bisogna dare meriti al Sassuolo, ha giocato una partita eccezionale. Quando affronta avversari di rango dà sempre fastidio, ha vinto a San Siro col Milan e in casa della Juventus. La vittoria è meritata, anche se l’Inter ha avuto una reazione rabbiosa nel secondo tempo. Ma troppo confusa e vittima di un risultato che la stava penalizzando. Non ha avuto lucidità sotto porta, e un paio di errori sono clamorosi: Lautaro Martinez ha sbagliato senza portiere. È una sconfitta che fa riflettere».