Gentile affrettato: «Inter, una squadra può toglierti lo scettro dello scudetto»

Si è appena chiusa la seconda giornata di Serie A eppure si iniziano già a fare i primi pronostici sulle pretendenti dello scudetto. Riccardo Gentile, in questo senso, avvisa l’Inter, detentrice del titolo.

COMPETITVA – Il mercato è quasi concluso, con l’Inter che attende di accogliere l’ultimo colpo dell’estate, ed è possibile fare un primo bilancio sulle nuove rose delle big della Serie A. Riccardo Gentile individua due squadre che potrebbero complicare la riconferma dell’Inter in questa stagione: «La Juventus ha già dimostrato di essere più che competitiva nelle prime due partite stagionali vinte convincendo. Di fronte aveva avversari malleabili però non tutte con questo tipo di avversari hanno avuto la stessa riuscita. Ciò significa che il progetto tattico di Thiago Motta è già abbastanza chiaro e c’è. Con i nuovi colpi di mercato la Juventus diventa una squadra super competitiva per lottare per vincere lo scudetto e per togliere lo scettro all’Inter. Ci sono tanti giocatori nuovi quindi è evidente che un minimo di tempo ci vorrà per vederli tutti al massimo e integrati al bene».

Inter, ecco di chi devi o non devi preoccuparti

POCO SOTTO – Oltre alla Juventus, Riccardo Gentile si sofferma anche sul Napoli, che sta per accogliere proprio un noto ex calciatore dell’Inter: «Romelu Lukaku con Antonio Conte fa sempre piuttosto bene ma anche nella scorsa stagione, pur non essendo particolarmente brillante, i suoi 21 gol li ha portati a casa. Non è che abbia dormito. Quindi è ancora un attaccante competitivo. Interessanti gli innesti di Buongiorno, che è già una certezza, e la coppia scozzese McTominay e Gilmour, con cui può dare linfa nuova a centrocampo. Questa è una squadra secondo me non all’altezza di Inter e Juventus però è poco sotto».