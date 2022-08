Gentile: «Inter squadra completa e mai problemi in attacco, ma subisce!»

Riccardo Gentile in collegamento con gli studi di Sky Sport ha detto la sua riguardo la lotta al vertice in Serie A con l’Inter in particolare.

LOTTA AL VERTICE – Riccardo Gentile esprime la sua opinione riguardo la lotta scudetto in Serie A: «L’Inter è la squadra più completa del campionato, in attacco non avrà mai problema però prende un po’ troppi gol. Le amichevoli contano il giusto, l’Inter ha tanti giocatori di classe propensi all’attacco e quindi perde un po’ di equilibrio dietro, la ritengo leggermente superiore rispetto le altre. Il Milan è campione d’Italia in carica e non possiamo estrometterlo da questa corsa e ha anche operato bene sul mercato. Per me la Roma se dovesse giocare bene viene subito dietro queste due».