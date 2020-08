Gentile: “Inter, non bisogna sottovalutare Shakhtar. Conte e Zhang…”

Riccardo Gentile, telecronista di “Sky Sport”, ha analizzato la sfida di domani tra Inter e Shakhtar Donetsk, oltre al rapporto tra il tecnico Antonio Conte e il presidente Steven Zhang.

VIETATO SOTTOVALUTARE – Riccardo Gentile, telecronista di “Sky Sport”, mette in guardia l’Inter sul livello dello Shakhtar Donetsk: «Chi ha giocato fin qui ha dato ottime garanzie, giusto confermare in blocco. Ora il livello per i nerazzurri si sta alzando: prima il Getafe, poi il Bayer Leverkusen e ora siamo ancora più su perché lo Shakhtar Donetsk ha tanta esperienza e grande palleggio. Non è una squadra facile da affrontare. È la stessa idea che dà oggi Siviglia-Manchester United. Sono due semifinali che premiano le quattro squadre che hanno fatto meglio in queste final eight e anche questa è una sfida equilibrata. L’Inter può avere qualcosa in più per certi versi, ma non si può sottovalutare gli ucraini».

RAPPORTI – Gentile ha poi commentato i rapporti tra Antonio Conte e Steven Zhang dopo lo sfogo del tecnico: «Io credo che quest’anno bisognava gettare le basi per diventare intanto la seconda forza del campionato e così è successo. La squadra ha un’ossatura seria, bastano due o tre ritocchi per potersi avvicinarsi ulteriormente ai più forti, ovvero la Juventus. Io mi auguro che l’Inter vinca l’Europa League e penso che tra Antonio Conte e la società ci siano già stati dei chiarimenti in questo periodo, di cui noi non siamo a conoscenza».