Gentile: «L’Inter è la società ideale per Inzaghi. Futuro? Peserà la finale»

L’Inter è entrata nella settimana più importante della stagione. La finale di Champions League è alle porte, ma a tenere banco sono i rumors sul futuro di Simone Inzaghi.

FUTURO DA SCRIVERE – L’Inter è completamente concentrata sulla partita decisiva che si giocherà il 31 Maggio. Riccardo Gentile, su Sky Sport, esprime la sua opinione riguardo la permanenza di Simone Inzaghi: «Sono anch’io d’accordo e non do per certa la permanenza di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. È evidente che se ti trovi bene nel posto dove lavori fai fatica a lasciare ed andar via. Del resto non è facile trovare una squadra come l’Inter anche per le capacità della dirigenza. Una società che va a pescare molti giocatori a parametro 0 che riesce a farli rendere. In Italia abbiamo il brutto vizio di mandare via gli allenatori per incapacità delle società o per trovare il famoso capro espiatorio. Questo ci fa capire che non c’è una grande capacità delle squadre di comporre una rosa e nella gestione della stessa».

L’Inter tante le offerte per il suo allenatore in Italia e all’estero

CRITICHE – L’Inter è tornata, negli ultimi 4 anni, ai fasti di un tempo. Il telecronista continua la sua analisi spiegando che il grande lavoro di Inzaghi sarà soggetto a critiche: «Dovesse vincere la Champions coronerebbe un sogno e chiuderebbe un cerchio meraviglioso. Non dovesse vincere la Champions finirebbe questa stagione senza nessun titolo e sarebbe la prima volta da quando è all’Inter. Giustamente bisognerà dire che è arrivato secondo in campionato, che è arrivato ad un passo dal conquistare l’Europa e che è arrivato in semifinale di coppa Italia. Che cosa vuoi dire ad uno che compete fino alla fine su tutto? Nel momento in cui l’allenatore rimane senza niente alla fine della stagione, forse si perde quell’interesse. Prepariamoci perché arriveranno le critiche. Infatti molti dicono che è l’Inter che ha perso lo scudetto e non che lo ha vinto il Napoli».