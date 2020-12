Gentile: “Inter, problema principale i gol subiti. Lautaro Martinez…”

Lautaro Martinez Inter-Pisa

Riccardo Gentile, intervenuto ” su “Sky Sport” ha parlato dell’Inter, impegnata domani sera contro il Bologna. Il giornalista ha parlato degli equilibri della squadra di Conte. Una battuta, infine, su Lautaro Martinez

DISTANTE – Riccardo Gentile analizza il momento dell’Inter. Una battuta, infine, su Lautaro Martinez: «Inter? I numeri raccontano che il problema resta quello dei troppi gol subiti. La scorsa stagione offriva delle certezze in tal senso, quest’anno quelle certezze sono venute a mancare. Questa è una stagione particolare, non si è potuto lavorare in maniera canonica ed è un attenuante per tutte le squadre, non solo per i nerazzurri. Il 3-5-2 visto contro il Sassuolo ed il Borussia Monchengladbach caratterizza il calcio voluto da Conte. Lautaro Martinez? Ha delle qualità che Lukaku non ha. È una coppia che funziona. È normale che abbia degli alti e bassi vista l’età. Il processo di crescita con Conte è stato straordinario».