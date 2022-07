Gentile: «Inter più forte dello scorso anno? Ho dubbi! C’era un problema»

Riccardo Gentile, dagli studi di Sky Sport 24, ha parlato del mercato dell’Inter riflettendo con perplessità sul migliore o meno della squadra di Inzaghi

QUESITO − Gentile riflette sul mercato dei nerazzurri: «Inter più forte? Lukaku ovviamente sposta. Poi non è andato via nessuno del reparto offensivo, non sta andando via Dzeko. Ma viene una cosa spontanea dirla: l’Inter mica aveva problemi di fare gol. Aveva problemi di equilibrio. Perde uno dei giocatori principali come Perisic. Gosens per quello che abbiamo visto a Bergamo può entrare nel cuore dei tifosi dell’Inter ma bisogna rivederlo in campo. Non sono sicuro che sia più forte dello scorso anno. Perde Perisic ma c’è Lukaku. Dumfries non mi fa impazzire, preferisco Darmian».