Gentile: «Inter perde un Onana oltre le previsioni. Lukaku rende solo…»

Gentile spiega cosa perde l’Inter con le partenze di Onana e Lukaku. Ecco l’analisi dell’opinionista e telecronista di Sky Sport 24.

CRESCENDO – Riccardo Gentile espone alcune considerazioni su due giocatori che l’Inter non avrà più a disposizione per la prossima stagione: «Con André Onana l’Inter perde un portiere che è andato oltre le previsioni. All’Ajax aveva già dimostrato di essere un ottimo portiere ma in questa stagione all’Inter è stato un crescendo. Inizialmente non era sicuro del posto, poi se l’è conquistato e, alla fine, se l’è meritato: con le prestazioni, con le parate ma anche con la capacità di giocare con i piedi e con una certa qualità. L’Inter perde ma era un’operazione da fare, avendolo preso a zero. Un portiere, e anche bravo, si trova. Romelu Lukaku è stato assolutamente utile nella seconda parte di stagione e nella prima non c’è mai stato. Giudicarlo soltanto per lo scorso anno sarebbe davvero ingeneroso. Con quella fisicità è un calciatore che deve stare bene altrimenti non può rendere».