Gentile: «Inter, il Parma squadra difficile a cui segnare! Cambiamenti»

Napoli e Inter stanno per affrontare un nuovo weekend di Serie A proseguendo la lotta per il primo posto. Due impegni piuttosto diversi sulla carta, ne parla Riccardo Gentile su Sky Sport.

LA PROSSIMA GIORNATA – L’Inter se la vedrà con il Parma al Tardini domani alle 18, il Napoli invece con il Bologna al Dall’Ara. Sarà un weekend complicato per entrambe le squadre che si giocano il primo posto in campionato. Il calendario favorisce i partenopei dalla prossima settimana in poi, ma il vantaggio nerazzurro non è facile da recuperare.

Inter, l’avvertimento di Gentile sul Parma

COMMENTO – Riccardo Gentile ne ha parlato in questo modo: «Il Torino è una squadra complicata, il Lecce non sarà ancora salvo o sarà già retrocesso. Il calendario del Napoli cambierà in base alla vigilia e a come arrivano alle partite. In questa giornata l’Inter è favorita a Parma. Dal punto di vista difensivo Cristian Chivu ha rimesso a posto una squadra che ora è difficile da colpire. I problemi riguardano il lato offensivo e l’attacco quindi. Non sono paragonabili comunque gli avversari, Parma e Bologna non possono esserlo. Il Napoli affronterà una delle squadre più in forma del momento. Il Bologna viene da sei vittorie consecutiva compresa la Coppa Italia dove è arrivata quasi la finale. Italiano sta facendo benissimo e ha raggiunto un risultato storico che manca dal 1974. Il lavoro di Italiano non era scontato per tantissimi motivi, tra cui le cessioni di Zirkzee e Calafiori o la Champions League di mezzo»