Gentile: «L’Inter non poteva ripetere il campionato dello scorso anno»

Riccardo Gentile, telecronista e giornalista sportivo, è intervenuto in diretta su Sky Sport 24, parlando della stagione dell’Inter. Gentile ha confrontato il campionato dei nerazzurri con quello dello scorso anno.

IL COMMENTO – Riccardo Gentile, in diretta dagli studi di Sky Sport, ha analizzato la stagione dell’Inter. L’opinionista considera positivo il cammino fatto fin qui dalla squadra di Simone Inzaghi, nonostante lo scorso anno a questo punto della stagione l’Inter avesse tutt’altro vantaggio in classifica: «Non è facile ripetere una stagione perfetta. Nello scorso campionato la squadra di Inzaghi ha vinto lo scudetto senza problemi, senza veri rivali. Fare la stessa cosa non è semplice, soprattutto perché è l’unica squadra italiana in lotta su tre fronti. In Champions sta andando alla grande, ha un piede nei quarti di finale. La Coppa Italia come sempre l’allenatore nerazzurro non vuole mollarla. Se vogliamo rispetto al suo palmares c’è l’incidente in Supercoppa, ma non leva assolutamente valore a quello che sta facendo l’Inter in questa stagione. Qualcuno si aspettava di avere un vantaggio enorme sulle inseguitrici, ma ci sono gli avversari, c’è un campionato divertente che è difficile da prevedere su come finirà. Non posso che essere clemente riguardo all’Inter. Ha vinto partite anche non brillanti, ma credo faccia parte del cammino di ogni squadra vincente: non esistono squadre che vincono tutte le partite 4-0. Serve portare a casa le partite sporche».