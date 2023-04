Gentile: «Inter non ha vinto come Juventus. Inzaghi eccezionale…»

L’Inter ha deluso in questa stagione, ma nelle coppe ha avuto un rendimento diverso. Riccardo Gentile ha commentato su Sky Sport la situazione per i nerazzurri.

EREDITÀ – Riccardo Gentile non è d’accordo sulle responsabilità da dare interamente a Simone Inzaghi: «Non è tutta colpa di Inzaghi ma è un destino inevitabile. Un club di questo livello è abituato a stagioni diverse soprattutto in Serie A, ma bisogna ricordare che l’Inter dal 2010 al 2023 ha vinto un solo Scudetto. Questo è utile ricordarlo, l’allenatore non ha ereditato una squadra vincente e dominante come la Juventus. Non è solo colpa di Inzaghi, perché ci sono giocatori a scadenza di contratto, problemi societari. Ovvio è che bisogna fare valutazioni: il campionato è stato deludente per la rosa a disposizione, nelle coppe è stato eccezionale. In Coppa Italia c’è la semifinale con la Juventus, in Champions League sono state eliminate Barcellona e Porto, che non è una cosa da poco. Bisogna bilanciare nelle responsabilità»