Gentile: «Inter-Milan, nessuna favorita. Un duello chiave»

Riccardo Gentile, telecronista e commentatore di Sky Sport, ha parlato di Inter-Milan di questa sera e di uno dei duelli chiave della partita: quello tra Kessié e Brozovic a centrocampo.

NESSUNA FAVORITA – Riccardo Gentile ha presentato così Inter-Milan di questa sera: «È difficile dare una favorita questa sera. L’Inter segna di più, mentre il Milan non prende gol da sette gare. I nerazzurri hanno qualche soluzione in più anche dalla panchina, mentre i rossoneri sono un po’ corti anche nelle scelte».

DUELLO CHIAVE – Gentile ha poi spiegato quello che, secondo lui, sarà il duello chiave di Inter-Milan: «Mettere Kessié su Brozovic non riguarda solo Pioli, ma in generale tutte le squadre tendono a limitare il croato. È una chiave per ridurre quelle che sono le possibilità in fase di palleggio. Non è però semplice, perché lui sa trovare sempre una soluzione e riesce sempre a liberarsi».