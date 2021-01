Gentile: Â«Inter-Milan importante per entrambe. Sanchez? Poco incisivoÂ».

Gentile: «Inter-Milan importante per entrambe. Sanchez? Poco incisivo».

Condividi questo articolo

Gentile Riccardo

Riccardo Gentile, intervenuto negli studi di “Sky Sport” ha parlato del dell’Inter, impegnata questa sera nel derby di Coppa Italia contro il Milan. Il giornalista si focalizza sulle prestazioni di Sanchez

DIFFICILE – Queste le parole di Riccardo Gentile: «Sanchez può essere decisivo? Il calciatore che ho visto fino ad ora no. Non mi è mai sembrato incisivo. Ha segnato pochi gol. Ha delle qualità tecniche che gli consentirebbero di essere un uomo assist e favorire Lukaku. Ma fino ad ora ha pagato le gerarchie offensive scelte da Conte. Fatico a credere che possa essere l’uomo della svolta. Lukaku? Non riposa mai, l’unico in Serie A. Calo fisiologico. Inter-Milan? È una partita molto importante e lo sarà il risultato per tutte e due».