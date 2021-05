Gentile: «Inter, ti manca il vice-Lukaku! Sul post-Handanovic e Dimarco…»

MERCATO NERAZZURRO − Riccardo Gentile ritiene che all’ Inter per poter fare il salto di qualità manchi un attaccante che sostituisca Romelu Lukaku quando necessario. Ecco le sue parole: «Bisogna capire chi sarà il dopo Samir Handanovic , anche se Ionut Andrei Radu è un buon portiere. Federico Dimarco è una certezza, ti da anche gol. All’Inter manca un vice-Lukaku che possa far rifiatare il belga. Molte squadre hanno un secondo centravanti, l’Inter ne ha solo uno. Andrea Pinamonti ? Antonio Conte lo ha considerato poco. Una squadra che punta in alto ha bisogno di un vice-Lukaku». Queste le parole di Gentile nel commentare il punto sul mercato dell’Inter fatto dal collega Gianluca Di Marzio ( vedi articolo ).

Gentile, giornalista e telecronista, ha parlato in collegamento a Sky Sport 24 nell’edizione pomeridiana sostenendo che per l’Inter sia fondamentale l’acquisto di una seconda punta che possa far rifiatare Lukaku

