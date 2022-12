Gentile: «Inter e Juventus, voglia di rivalsa! Solo una di loro in carreggiata»

L’Inter riprenderà il suo cammino in campionato il 4 gennaio a San Siro contro il Napoli capolista, distante ben 11 punti in classifica. Riccardo Gentile a Sky Sport fa il punto sui nerazzurri, la Juventus e la loro voglia di rivalsa. Di seguito le sue dichiarazioni.

RIVALSA – L’Inter dopo una prima parte di campionato non esaltante, deve cercare di battere il Napoli a San Siro il 4 gennaio per poter ancora ambire al massimo obiettivo. Secondo Riccardo Gentile, la squadra di Simone Inzaghi deve fare leva sulla voglia di rivalsa: «Chiaro che il Napoli è andato a riposo con un vantaggio interessante, ma quando affronti Inter e Juventus a prescindere dalla classifica e dai valori tecnici, sono comunque partite complicate. Dovesse vincerle entrambe darebbe un segnale di forza, di lavoro durante la sosta, un segnale di qualunque tipo alle avversarie. Certo che poi il Napoli lo scorso anno ha perso tanti punti con squadre meno forti, allora dico che certe partite sono più difficili. Dall’altra parte ci deve essere la voglia di rivalsa di Inter e Juventus che a gennaio devono presentarsi in un altro modo. Detto che la Juventus secondo me si è rimessa in carreggiata, il terzo posto non è male».