Gentile: «Inter-Juventus, nerazzurri favoriti. In campionato parità ma…»

Riccardo Gentile, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha presentato la gara di domani tra Inter e Juventus. Il giornalista ritiene i nerazzurri favoriti ritornando sulla gara in campionato

SUPERCOPPA − Gentile sulla sfida di domani sera: «Il campionato ci ha raccontato di un pareggio anche se l’Inter ancora non era così lanciata come adesso. Se dovesse vincere la Juventus non dico che sarà una sorpresa clamorosa ma sarebbe comunque un grandissimo risultato poiché i nerazzurri sono al momento i più forti. Sono d’accordo con Allegri quando dice che l’Inter è la favorita perché gioca meglio, è prima in classifica e ha grande consapevolezza».