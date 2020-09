Gentile: “Inter, gap ridotto con la Juventus. Skriniar? Cessione inevitabile”

Gentile Riccardo

Riccardo Gentile, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato dell’Inter ed in particolare delle prospettive della squadra nerazzurra per la stagione imminente. Secondo il giornalista, i nerazzurri sono i favoriti per lo scudetto assieme alla Juventus

GAP ANNULLATO – Queste le parole di Riccardo Gentile: «Inter, ridotto il gap con la Juventus? Secondo me si, e anche di parecchio. I nerazzurri adesso dovranno sfoltire la rosa, sono veramente tanti. Ma le alternative non mancano, un anno in più di Conte e l’esperienza dei calciatori è fondamentali. Io credo che i nerazzurri e la Juventus partano alla pari. Skriniar? Cessione inevitabile. L’Inter ha necessità di vendere. Lo scorso anno non ha trovato molto spazio, Conte lo ha bocciato. I nerazzurri non hanno risentito della sua assenza».