Gentile: «Inter favorita per due motivi, Una può lottare»

La corsa al prossimo scudetto è uno dei temi caldi in vista della ripartenza della Serie A, dopo la sosta per le nazionali. Riccardo Gentile su Sky Sport fa il punto sulla lotta che attende Inter e Juventus per la vittoria finale.

RIPARTENZA – Dopo le prime tre giornate di campionato e la fine della sosta per le nazionali, la Serie A è pronta a ripartire. E, per quanto visto finora, la lotta scudetto sembra ormai una questione a due tra Inter e Juventus. Con entrambe le squadre a pari punti, 7, frutto rispettivamente di due vittorie e un pareggio. Anche il mercato suggerisce che nerazzurri e bianconeri siano le squadre più attrezzate per giocarsi la vittoria finale. Un’ipotesi che sostengono diversi addetti ai lavori.

Lotta scudetto, questione Inter-Juventus. Il pensiero di Riccardo Gentile

LOTTA A DUE – A sostenere la tesi della corsa a due è anche Riccardo Gentile, che si è espresso così sul tema: «L’Inter rimane favorita per una questione di abitudine ed esperienza, ma la Juventus sicuramente si è avvicinata. Forse non è così scontato che possa riuscire subito ai bianconeri di vincere, ma potranno lottare. Hanno alternative di qualità, con un allenatore importante. Di là invece Inzaghi è molto più navigato, con una squadra che ha operato nei settori dove c’era bisogno, finendo il suo mercato a giugno. Non è sempre automatico ripetersi a determinati livelli, come l’anno scorso dove non c’è stata storia».