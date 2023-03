Gentile: «Inter e Milan risultati altalenanti? Un fattore condiziona ancora»

Claudio Gentile, ex giocatore della Juventus e campione del Mondo con l’Italia, intervenuto sulle frequenze di Radio Anch’io Sport ha parlato dell’andamento di Inter e Milan in Serie A e non solo.

CONDIZIONATE – Gentile esprime così la sua opinione riguardo le due squadre milanesi: «Inter e Milan altalenante? Il fattore Covid-19 ha un po’ condizionato le squadre. È una situazione non normale del nostro campionato. Non saprei spiegare il motivo perché si fanno meno gol. Il calcio di oggi che purtroppo ha preso questa linea, ma non vedo grandi risultati. Il Napoli resta la squadra più forte di questo campionato, i giocatori hanno superato il limite del loro potenziale. Sogno Champions sfumato per la Juventus? Secondo me sì. Era già un’impresa senza la sconfitta di Roma. Adesso finiscono tutti i sogni di poter andare in Champions League».

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale