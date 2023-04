Gentile: «Inter, dieci partite perse sono troppe: è forte la delusione»

Riccardo Gentile ha parlato così a Sky Sport della stagione deludente dell’Inter in campionato: dieci partite perse sono troppe per la squadra di Simone Inzaghi.

DELUSIONE − Riccardo Gentile, telecronista di Sky Sport, ha parlato dell’Inter e di Simone Inzaghi a “Campo Aperto Domenica”: «In campionato 10 partite perse dall’Inter sono veramente troppe. E non può avere un distacco così importante dalla prima, nonostante il campionato straordinario che sta facendo il Napoli. Non ha dimostrato l’Inter di avere una squadra importante. Paradossalmente ci è riuscita di più la Juventus, altra favorita come i nerazzurri all’inizio. Perciò la delusione in campionato è perciò troppo forte. Però non puoi non considerare ciò che sta facendo in Champions League».