Gentile: «Inter, con la Fiorentina difficile! Fase cruciale del campionato»

L’Inter, domenica sera, sfiderà la Fiorentina. La squadra di Inzaghi al ‘Franchi’ non avrà a disposizione Barella e Calhanoglu squalificati. Il commento di Riccardo Gentile dagli studi di Sky Sport

DIFFICILE – Riccardo Gentile si sofferma su Fiorentina-Inter, indicando le possibili insidie per la squadra di Inzaghi: «Calhanoglu e Barella sono i titolari inamovibile. È vero che Frattesi, quando entra ogni tanto fa gol, lui lo ha nel dna il vedere la porta, però l’Inter che sino ad ora è stata eccezionale per il calcio proposto, gioca meglio rispetto all’anno scorso, nel complesso vediamo una squadra che al completo può giocarsela con tutti. Ha un solo difetto, la formazione è quella titolare, standard. Ci sono dei titolari che non si discutono, che da un lato è anche giusto. Per sostituire Barella e Calhanoglu devi ricorre a calciatori che hanno giocato poco, giochi in un campo difficile contro una squadra che ha fatto bene. Una partita complicata per l’Inter che vivrà, in questa fase, un calendario difficile. È la fase cruciale del campionato, la Juventus ha un calendario morbido che le può permettere di fare filotto. L’Inter ha un calendario non semplice, in più se ci arrivi con certe assenze può essere difficile»