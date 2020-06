Gentile: “Inter, con il Sassuolo partita andava chiusa. Gagliardini…”

Riccardo Gentile, intervenuto negli studi di “Sky Sport 24”, nel corso della trasmissione “Pomeriggio Sky Sport” ha parlato dell’Inter, all’indomani del pareggio con il Sassuolo.

SFORTUNA – Queste le parole di Riccardo Gentile: «Scudetto, Inter tagliata fuori? Non me la sento di dirlo adesso. Il distacco è grande ma è tutto troppo particolare. Ma tante varianti, novità e quindi si fa fatica a tagliarla fuori definitivamente. Negli anni precedenti è successa la stessa cosa con Mancini, con Spalletti e oggi con Conte. Con Conte era meno preventivabile, lui ha sempre predicato prudenza. Il 2020 è stato deludente, sono arrivati troppi pareggi. Con il Sassuolo la partita andava chiusa, puoi attraversare un pomeriggio difficile con la difesa non perfetta, ma le occasioni vanno sfruttate. Poteva vincere 5-3, i nerazzurri hanno sprecato troppo. Gagliardini? Sfortunato».