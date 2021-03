Gentile: «Inter cambiata da inizio stagione, Bastoni difensore moderno»

Riccardo Gentile, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato del campionato e in particolar modo dell’Inter che da inizio stagione ha cambiato drasticamente il suo rendimento partendo dalla difesa

I CAMBIAMENTI – Gentile sottolinea quanto sia cambiata l’Inter in questa stagione: «Ci sono squadre più duttili che forse hanno maggiore esperienza nel gestire. L’esempio dell’Inter di inizio stagione deve far pensare. Subiva una quantità di gol esagerata, 20 nelle prime 12 partite. Nelle successive 25 ne ha subite 19. Qualcosa è cambiato. E’ cambiato l’atteggiamento tattico. Ha un allenatore più esperto di quello della Juventus, lo sa Pirlo, lo sa Conte, lo sanno tutti. De Ligt e Bastoni sono difensori moderni, con la fisicità giusta, la capacità di giocare uno contro uno. Bastoni ha il mancino in grado di verticalizzare in modo efficace»