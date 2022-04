Gentile: «Inter a Bologna non certo brutta. E ho un dubbio sul Milan»

L’Inter, purtroppo, ieri si è suicidata a Bologna perdendo in maniera inconcepibile per 2-1 con l’orrore di Radu all’81’ (vedi highlights). Gentile, ospite di Sky Sport 24, non ritiene però conclusa la corsa per il titolo col Milan.

SI PUÒ FARE – Riccardo Gentile tiene aperta una speranza: «Per quello che riguarda la partita di ieri l’Inter, secondo me, al di là dell’errore di Ionut Radu ha creato. L’ha buttata, se do uno sguardo alla prestazione dell’Inter non mi viene da dire brutta partita o squadra senza il giusto mordente. Bene o male si è decisa nel finale, anche un po’ casuale la vittoria del Bologna. La realtà secondo me è molto semplice: Inter e Milan, che adesso lottano per lo scudetto, sono buone squadre ma di un certo livello. Le grandissime squadre, che dominano i campionati, certi passaggi a vuoto non li sbagliano. L’Inter non è la prima volta che si ritrova a sbagliare certe opportunità: adesso è il Milan padrone del proprio destino, ma ho il dubbio che vinca le ultime quattro. La Serie A ci insegna che così non è: tante squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato continuano a giocarsi ogni partita, come è giusto che sia. Delle battute a vuoto possono esserci, nessuna delle due è la Juventus che ha vinto nove scudetti di fila».