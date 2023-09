Gentile: «Frattesi ha una capacità che non tutti hanno in Serie A!»

Frattesi è stato protagonista in Nazionale con una bellissima e pesantissima doppietta messa a segno in Italia-Ucraina. Il centrocampista nerazzurro, poi, ha anche difeso a spada tratta Donnarumma contro i fischi dei suoi ex tifosi del Milan. Riccardo Gentile a Sky Sport dice la sua sull’ex Sassuolo

JOLLY – Davide Frattesi non ha solo messo a segno una doppietta in Italia-Ucraina ma si è anche schierato dalla parte del suo capitano. Riccardo Gentile commenta quanto accaduto ma anche la sua probabile assenza dal 1′ in Inter-Milan: «Frattesi ha fatto bene a difendere il suo compagno Donnarumma, è il gioco delle parti. Non dal 1′ al derby? Inzaghi fa bene visto che ha speso energie fisiche e mentali, poi per carità sta talmente bene, ma proprio da quando è arrivato all’Inter. Eppure fin dall’inizio il titolare è stato Mkhitaryan. Parliamo di un grande calciatore attenzione (l’armeno, ndr), che ancora può essere decisivo. Chiaramente non può avere lo stesso dinamismo. Io credo che Inzaghi insisterà con Mkhitaryan sapendo di avere a disposizione un jolly che non tutti hanno come Frattesi».

CARATTERISTICHE DA PREMIER – Gentile spiega perché Frattesi è un giocatore importante: «È stato il pezzo pregiato del campionato e non è un caso. Si diceva che è un giocatore da Premier League, uno di quelli che può dare lo scatto che serve a una squadra perché unisce dinamismo e qualità. La capacità di inserirsi con quella freddezza non tutti ce l’hanno nel nostro campionato».