Gentile: «Fonseca, oltre il derby risultati mancano! Ricorda Giampaolo»

Fonseca alla guida del Milan ha vissuto un inizio turbolento, con la vittoria nel derby contro l’Inter e poco altro. Riccardo Gentile presente dagli studi di Sky Sport a un paragone anche con Giampaolo, altro ex allenatore rossonero.

DISCONTINUO – Paulo Fonseca nonostante una vittoria contro l’Inter, ha raccolto solo briciole al Milan o poco più. Il tecnico portoghese prima del derby era sul punto di essere esonerato, complice un avvio di stagione complicato e poco convincente. Dopo la vittoria contro l’Inter, il Milan ha vissuto un nuovo crollo con le sconfitte contro Bayer Leverkusen e Fiorentina, intervallate da una sola vittoria contro il Lecce. Questi risultati non hanno permesso alla squadra di trovare continuità, alimentando ulteriormente le critiche sulla gestione del tecnico portoghese. La dirigenza milanista continua a valutare il suo operato, tanto che è stato messo nuovamente in discussione.

Fonseca come Giampaolo al Milan. Oltre il derby solo briciole

COME GIAMPAOLO – Nonostante il trionfo contro l’Inter, il futuro di Fonseca resta più che in bilico. Il rischio esonero per lui è ancora molto concreto. Riccardo Gentile nel commentare la gestione del portoghese, ha fatto un paragone con un altro ex allenatore del Milan: «Ha vinto il derby contro l’Inter, ma intanto il tempo passa e i risultati mancano. Per ritrovare una gestione con quattro sconfitte nelle prime nove partite ufficiali bisogna tornare indietro a Giampaolo, che non giocava le coppe e perse le prime quattro su sei di campionato. Vinse la sesta al Marassi contro il Genoa, ma venne esonerato da Boban e Maldini».