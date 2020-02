Gentile: “Eriksen ha qualitÃ , l’Inter ne ha bisogno. Conte…”

Gentile: “Eriksen ha qualità, l’Inter ne ha bisogno. Conte…”

Condividi questo articolo

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Riccardo Gentile ha parlato di Christian Eriksen, determinante nella vittoria dell’Inter sul Ludogorets. Una battuta anche sul nuovo modulo varato da Antonio Conte nel secondo tempo della sfida europea.

QUALITA’ – Riccardo Gentile commenta la prestazione di Christian Eriksen, ed il suo possibile posto nello scacchiere tattico di Conte:«Eriksen? L’Inter su questo giocatore ha investito molto e ne ha bisogno. Perché è diverso dagli altri. Proprio per questo per Conte è difficile inserirlo. Però questo tipo di giocatori vanno lasciati liberi di spaziare. La sua qualità deve essere sfruttata e Conte lo farà senz’altro. A breve lo vedremo protagonista insostituibile in questa squadra. Difesa a 4? È una soluzione molto interessante, Conte iniziò il suo percorso di allenatore con una difesa a 4. Può proporre un 4-3-1-2 con Eriksen a svariare dietro le due punte».