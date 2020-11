Gentile: “Eriksen? Digerisce poco calcio voluto da Conte. L’impressione…”

Riccardo Gentile, intervenuto ” su “Sky Sport” ha parlato dell’Inter ed in particolare dell’impatto di Christian Eriksen all’Inter e le sue difficoltà ad inserirsi nello schema tattico di Conte

DISTANTE – Riccardo Gentile analizza il momento di Christian Eriksen all’Inter. Secondo il giornalista, il centrocampista danese, è lontano dall’idea di calcio voluta da Antonio Conte: «Eriksen? Impressione è che digerisca poco il calcio voluto da Conte. Sia Vidal o Barella interpretano il ruolo di trequartisti in maniera diversa, con più copertura a centrocampo. Il danese è più bravo nelle geometrie. Quella di gennaio è stata un’occasione, però l’impressione è che, nonostante gli sforzi del tecnico nerazzurro, non sia l’uomo che fa per lui».