Gentile: “Conte ha vinto ovunque! Mercato Inter? Eriksen un top di ruolo”

Condividi questo articolo

Antonio Conte anche nella sua esperienza all’Inter sta dimostrando il suo valore dopo aver vinto con la Juventus e in Premier League con il Chelsea. Riccardo Gentile, giornalista e commentatore sportivo, dagli studi di “Sky Sport” ha detto la sua riguardo il tecnico concludendo riguardo la partita di questa sera di Coppa Italia contro il Cagliari, riguardo le condizioni di Alexis Sanchez e il mercato dell’Inter.

LA CARRIERA DI CONTE – Di Antonio Conte e della sua esperienza ha parlato il giornalista Riccardo Gentile dagli studi di Sky: «Ripercorrendo la carriera di Conte andrei indietro a quello che riuscì a fare in Serie B. A parte il secondo anno con il Chelsea ha vinto tutti i campionati. Questa Inter può competere, difficile sapere se vincerà questo scudetto, però da quando ha cominciato a fare questo mestiere, a parte la stagione difficile con l’Atalanta, ha vinto sempre».

MERCATO INTER – Sul mercato dell’Inter continua il commentatore sportivo: «Eriksen? È diverso da Vidal, ma è un top centrocampista. La sua carriera lo dimostra. Giocatore con una qualità e visione di gioco superiore alla media, sicuramente Brozovic, Sensi ed Eriksen insieme, non lo so…».

SANCHEZ NON IN FORMA – «Ho notato una cosa nel corso di Inter-Atalanta: dieci minuti dalla fine, momento cruciale. Entra Politano e non entra Sanchez, oggi in Coppa Italia vedo Esposito dentro con Romelu Lukaku. Evidentemente Sanchez non è ancora pronto».