Gentile: «Calhanoglu trequartista? Inzaghi può permetterselo! Due motivi»

Lazio-Inter è la sfida in programma sabato alle ore 18.00, valida per l’ottava giornata di Serie A. Riccardo Gentile, ospite negli studi di Sky Sport 24, prova a ipotizzare come potrebbe essere Calhanoglu in posizione avanzata (vedi articolo). Di seguito le sue dichiarazioni.

RUOLO DIVERSO – Lazio-Inter si avvicina e le defezioni per Simone Inzaghi non sono poche (vedi articolo). Proprio per questo il tecnico nerazzurro starebbe pensando a un piano B, con Hakan Calhanoglu in un ruolo diverso: trequartista. Secondo Riccardo Gentile potrebbe funzionare: «Inzaghi conosce molto bene il suo prossimo avversario, vale a dire la Lazio. In questa fase qualche difficoltà la squadra di Maurizio Sarri l’ha mostrata e io penso che Inzaghi un centrocampista come Calhanoglu possa permetterselo per dare ulteriore forza alla sua manovra offensiva, a prescindere dalle due punte. Ma anche perché le ultime prestazioni non sono state eccezionali, quindi dare al ragazzo la possibilità di rifarsi potrebbe essere producente».