Gentile: «Calhanoglu più forte rispetto a quello del Milan! Inzaghi…»

Calhanoglu va verso un nuovo Inter-Milan, una sfida sempre particolare per lui, ex rossonero non proprio amatissimo. Secondo Riccardo Gentile, intervenuto su Sky Sport, la versione nerazzurra è decisamente più forte

NUOVA VERSIONE – Hakan Calhanoglu è sempre uno dei più attesi al derby di Milano per via del suo passato rossonero non proprio idilliaco. Intanto, secondo Riccardo Gentile, Simone Inzaghi ha plasmato una versione del turco decisamente più forte: «Calhanoglu è tanto più forte rispetto a quello visto al Milan, da quando ha cambiato ruolo è migliorato. È vero che Calhanoglu all’Inter, un po’ per rivalsa nei confronti dei rossoneri, aveva voglia di dimostrare e ci è riuscito anche da trequartista, ma da quando è regista ha aumentato la sua capacità di incidere».

PRODOTTO DELLA CASA – Prosegue Gentile: «Bravo Inzaghi perché non era così scontato, così come mettere in discussione Brozovic e Inzaghi l’ha fatto. E quando c’è stata possibilità di scegliere, ha scelto Calhanoglu. Si è costruito un nuovo regista in casa e adesso è titolare. Io penso sia più forte rispetti agli anni in rossonero, ha superato dei problemi personali e di ambientamento. È sempre stato molto discontinuo, vedevo un giocatore di talento in Bundesliga ma adesso è sempre al di sopra».