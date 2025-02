Gentile avverte l’Inter: «Nel Napoli penso a questo fattore sorpresa»

Napoli-Inter è il match clou della giornata numero ventisette di campionato. Gentile ha analizzato la gara, focalizzandosi sugli azzurri. Le sue parole.

SORPRESE E ASSENZE – Su Sky Sport, oltre a Marco Bucciantini, anche Riccardo Gentile ha analizzato la partita tra Napoli e Inter, scontro diretto della ventisettesima giornata di campionato. Il giornalista e telecronista ha parlato anche di un’eventuale sorpresa nel modulo di Antonio Conte avvertendo i nerazzurri. Le sue parole: «L’Inter continua ad avere qualcosa in più rispetto a questo Napoli, ma entrambe arrivano con dei problemi. Da capire chi sarà l’allenatore più bravo a gestire la propria squadra e questi momenti. Pensavo ad un fattore sorpresa negli azzurri: non è da escludere un classico 4-4-2. Dovresti adattare uno a sinistra, ma quel lavoro lì può anche farlo McTominay. In quel punto Lobotka e Gilmour in mezzo a giostrare e in attacco Lukaku e Raspadori. In merito alle assenze l’Inter è messa meglio perché a Conte mancano Anguissa, pilastro di questa squadra e di quella che vinse lo scudetto con Luciano Spalletti e anche colui che ha sostituito Kvaratskhelia, ossia Neres. Quindi pesano di più le assenze del Napoli». A quanto pare il Napoli dovrebbe però schierare il 3-5-2, quindi mettersi a specchio.