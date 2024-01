Gentile: «Arnautovic e Sanchez un rischio! Inzaghi ha scelto altro»

L’Inter ha un problema in attacco dove finora hanno dato risposte solo Lautaro Martinez e Thuram mentre le due riserve, Arnmautovic e Sanchez, continuano a deludere. Secondo Riccardo Gentile, intervenuto a Sky Sport, l’ultima scelta è stata di Inzaghi: di seguito le sue dichiarazioni

ERRORE ALLA BASE – L’Inter dovrebbe intervenire sul mercato per aggiungere un attaccante? Secondo Riccardo Gentile è già troppo tardi: «Secondo me dall’estate, quattro attaccanti sono pochi proprio in partenza per una squadra impegnata come l’Inter. Gioca con due punte, due di riserva sono poche: facesse una sola competizione ok, ne fa tre. Va bene che è stata eliminata dalla Coppa Italia ma non era preventivabile. È un po’ quello che ha sofferto lo scorso anno. Le condizioni di Lukaku non si potevano prevedere, poi aveva il trentasettenne Dzeko e Correa che non dava risposte. In questa stagione più o meno ha le stesse problematiche. Fortunatamente, e bravi loro a crederci, Thuram si è immediatamente inserito e ha dato risposte».

QUESTIONE DI PRIORITÀ – Gentile prosegue parlando dei due attaccanti di riserva e dell’ultima scelta di Simone Inzaghi: «Arnautovic e Sanchez? La carta d’identità non ti aiuta perché se hai due over 30 è chiaro che possono essere più soggetti a infortuni, quindi è evidente che rischi. Penso che poi sia questione di priorità e possibilità, immagino che Inzaghi avrebbe preso una quinta punta ma probabilmente gli è stato chiesto dove preferiva più abbondanza e immagino abbia scelto altri ruoli».