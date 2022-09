Gentile: «Acerbi subito titolare all’Inter? Non molto giusto. Ho dei dubbi»

Tra problemi difensivi e di condizione, l’inizio stagionale dell’Inter non è stato dei migliori. Di questo ha parlato il telecronista e giornalista di Sky Sport Riccardo Gentile, sottolineando quelli che sono stati secondo lui i fattori decisivi delle sconfitte arrivate fino a questo momento.

PROBLEMI DIFENSIVI – Riccardo Gentile ha analizzato le prestazioni dell’Inter e, soprattutto, della difesa: «Quella dello scorso anno è stata un’occasione persa, uno scudetto che avevano già in mano. A detta di alcuni giocatori è stato perso per una gestione non esemplare. Questo non giustifica però le prestazioni, pertanto onestamente qualche dubbio mi rimane. I problemi difensivi sono guaribili, ma preoccupante per i numeri. Qualche indizio c’era stato nella scorsa stagione. Non avevano problemi a far gol, ma prendevano troppi gol. Ora la situazione si è accentuata. Non ho intenzione di discutere i singoli, l’atteggiamento squilibrato della squadra mette in difficoltà il reparto difensivo».

GESTIONE E CONDIZIONE – Gentile ha poi parlato dei continui cambi nella formazione dell’Inter e della gestione di Simone Inzaghi: «Non aiuta cambiare continuamente. Per quello che riguarda uno spogliatoio, arriva un giocatore bravo ed esperto come Acerbi e parte subito da titolare. Nei confronti degli altri, che qualcosina hanno fatto con la maglia dell’Inter, non credo il messaggio che arriva sia molto giusto. Non sono solo i nerazzurri a essere imballati, ma questo è un altro dato che fa vedere la differenza con altre squadre che vanno a una velocità completamente diversa».