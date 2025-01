Genta non ha dubbi: «Inter squadra nettamente più forte d’Italia»

Inter-Milan alle porte, su Tutti Convocati Carlo Genta lascia piccole speranze ai rossoneri. Il suo intervento è un elogio alla grandezza della squadra di Simone Inzaghi.

GRANDEZZA – C’è tanta attesa per il derby di Supercoppa Italiana in finale. Mancano poche ore al fischio d’inizio, Carlo Genta dice la sua sul match di Riyadh in Arabia Saudita: «Il Milan giocherà contro la squadra nettamente più forte d’Italia, vale a dire l’Inter. I nerazzurri sono anche una delle squadre più forti d’Europa. Mi sembra un confronto apparentemente impari, ma ciò che conta sarà soprattutto il modo in cui l’Inter starà dentro in questa partita. Se si cerca un problema e quello è Lautaro Martinez vuol dire che di problemi Inzaghi ne ha veramente pochi»