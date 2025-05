Genta: «Non avevo dubbi sull’Inter a Barcellona! Luce diversa»

L’Inter a Barcellona ha pareggiato con il risultato di 3-3 e ha confermato l’ottima gara anche con il Verona vincendo per 1-0. Carlo Genta, in collegamento su Tutti Convocati, dice la sua a riguardo.

PARTITE – Tra Champions League e campionato l’Inter ha risposto positivamente alle ultime settimane difficili. Le tre sconfitte consecutive non sono ancora un lontano ricordo, però la squadra nerazzurra ha altro a cui pensare in questo momento. C’è una semifinale europea di ritorno da disputare e c’è in ballo perciò la finale di Monaco di Baviera.

Inter, un momento da ricordare in Champions League!

COMMENTO – Carlo Genta ha detto questo sul momento nerazzurro: «Io personalmente non avevo dubbi che l’Inter facesse una grande partita contro il Barcellona. L’ho detto prima, non dopo. Mi piace il sentimento con cui i giocatori e l’allenatore si avvicinano alla partita. Per un interista è un momento che scandisce la vita, è un evento che un papà va a vedere con il suo figlio allo stadio e ricorderà per sempre. Io ho visto un’Inter diversa, con un’aria diversa contro il Verona. Nonostante tutte le riserve ho notato un cambiamento e la squadra ha vinto 1-0 giusto per evitare rimpianti. Magari dico una sciocchezza, è una mia sensazione che la luce sia diversa da Barcellona»