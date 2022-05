Genta: «Lukaku-Inter? Non sta né in cielo né in terra in questo periodo!»

Lukaku starebbe tentando un clamoroso quanto complicato ritorno all’Inter. Secondo Genta, intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, il Chelsea non potrà mai accettare di dare via in prestito l’attaccante belga.

NÉ IN CIELO NÉ IN TERRA – Romelu Lukaku vuole solo l’Inter ma per portare a termine quello che sarebbe un clamoroso dietrofront serve praticamente un miracolo. Carlo Genta, giornalista e conduttore radiofonico, ha molti dubbi sulla fattibilità dell’affare: «Il Chelsea, che lo ha pagato 115 milioni, cosa dice? Ah va bene, lo presto gratis? Io non credo proprio. Ora hanno una proprietà che avrà pure tanti soldi ma non ti regalano Lukaku. È un affare che non sta nei cieli e sulla terra di questo periodo storico italiano».