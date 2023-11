Genta: «Juventus, un reparto non all’altezza dell’Inter. Sarà duello»

La Juventus arriva davanti all’Inter alla partita di stasera fra i nerazzurri e il Frosinone, avendo vinto ieri 2-1 sul Cagliari. Genta valuta l’avvicinamento al derby d’Italia di domenica 26 in collegamento su Sky Sunday Morning.

L’AVVERSARIO – Carlo Genta è quasi sicuro che ci sarà un duello fra Inter e Juventus per vincere la Serie A: «Penso di sì, grossomodo sì. Anche perché il Napoli mi sembra che abbia troppi problemi, il Milan non mi sembra che sia da scudetto. Immagino un duello che sia fra di loro, la partita di ieri è stata un manifesto della Juventus di questa stagione. Ha attaccanti forti ma non pienamente in condizione, mi riferisco a Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, gli altri non allo stesso livello. Il motore della squadra è il centrocampo, quello della Juventus non mi sembra all’altezza dell’Inter né come titolari né come cambi. I difensori diventano i migliori: che due risolvano una partita è abbastanza strano. Ha preso gol ma inutile, perché ha vinto lo stesso: ha sistemato anche i grandi numeri in vista dell’Inter».