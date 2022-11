Genta: «Juventus-Inter, pareggio come un litigio rinviato! Ne rimane una»

Juventus-Inter è la sfida che andrà in scena alle 20.45 all’Allianz Stadium e valevole per la tredicesima giornata di Serie A (vedi ultime). Secondo Carlo Genta, intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, un pareggio sarebbe utile solo per rimandare tempeste mediatiche. Di seguito le sue dichiarazioni

IMPORTANZA – Juventus-Inter è la sfida che andrà in scena alle 20.45 all’Allianz Stadium. Carlo Genta parla dell’importanza della sfida: «Ieri sera ascoltavo Zenga che ha detto come all’Allianz Stadium giochino la sesta contro l’ottava in classifica, quindi in ordine di importanza Juventus-Inter viene dopo Napoli-Atalanta e Roma-Lazio. Questo per dire che è un playoff e non so se il pareggio possa escludere entrambe oppure no ma mi sembrerebbe qualcosa di interlocutore. Stasera ne rimarrà solo una, se una avrà la forza di restarci e non ne sono così convinto».

LITIGIO RINVIATO – Genta prosegue con una metafora: «L’idea del pareggio mi sembra come quando tu sei incazzato con tua moglie ma non vuoi litigare e rimandi la discussione, è chiaro che se pareggiano sono mezze fuori tutti e due. Magari rinviano i problemi, si evitano burrasche e tempeste in tempi di Mondiale ma hanno una montagna di squadra davanti e di punti, quindi il pareggio vorrà dire che correranno per il quarto posto».