Genta: «Inzaghi male nelle dichiarazioni dopo Lazio-Inter! Perdere il derby…»

Genta critica le dichiarazioni di Inzaghi al termine di Lazio-Inter. Per il conduttore della trasmissione “Tutti Convocati” su Radio 24 perdere il derby porterebbe i nerazzurri dentro una spirale di depressione.

COMUNICAZIONE E DEPRESSIONE – Carlo Genta non è convinto delle dichiarazioni di Simone Inzaghi post Lazio-Inter. Il conduttore di “Tutti Convocati”, in onda sulle frequenze di Radio 24, accenna anche al derby in programma sabato. Perderlo potrebbe essere letale per l’ambiente nerazzurro secondo Genta: «L’uomo nero di questa settimana è Inzaghi. Non mi è piaciuto nelle dichiarazioni. Non puoi dire: “Se Denzel Dumfries segna, cambia la partita”. Il peso specifico di una sconfitta è relativo in questo momento della stagione. Chiaro che se l’Inter perdesse il derby contro il Milan, allora entrerebbe in una spirale di depressione alla vigilia delle coppe». Genta conclude in questo modo il suo intervento sull’allenatore dell’Inter alla vigilia di Inter-Cremonese.