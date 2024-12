Genta: «Inzaghi arrivato all’Inter come vaso di coccio, uscito di ferro!»

Genta non ha dubbi sulla crescita all’Inter di Simone Inzaghi in questi anni. Il giornalista elogia l’ambiente nerazzurro in toto.

AMBIENTE MATURO – Carlo Genta, in collegamento su Radio 24, ha voluto elogiare l’ambiente nerazzurro e la crescita importantissima, durante questi anni, di Simone Inzaghi. Il suo commento a tal proposito: «Inzaghi è arrivato lì come vaso di coccio, in quell’ambiente che era fortissimo dopo Conte, e adesso ne è uscito come vaso di ferro. Perché quell’ambiente è maturo e sa esattamente cosa succederà l’anno prossimo. L’Inter deve essere presa come un riferimento, un modello per società come ad esempio il Milan».