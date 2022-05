Genta: «Inter, vari momenti chiave ma Scudetto compromesso nel Derby»

Carlo Genta ha analizzato la stagione di Inter e Milan e dei momenti chiave. Uno fra tutti per il giornalista di Tutti Convocati: il derby di ritorno in campionato

EVENTO − Secondo Genta, i nerazzurri hanno pagato a caro prezzo il ribaltone nel Derby di campionato: «Ci sono stati diversi momenti chiave per il non Scudetto dell’Inter, uno quello di Lazio-Milan con gol finale di Tonali. Ci poteva stare un contraccolpo del Milan dopo il KO 3-0 in Coppa Italia ma il Milan si è ripresa immediatamente. Ma credo che il vero contraccolpo dell’Inter sia arrivato in campionato nel derby di ritorno. Quella è stata la partita che ha compromesso tutto. Bologna-Inter non ha proprio una chiara spiegazione».