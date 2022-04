Genta: «Inter, il pareggio non può andare bene. Vincere con la Juventus!»

Carlo Genta, su Tutti Convocati, ha commentato la partita di questa sera tra Juventus e Inter. Match fondamentale in ottica Scudetto per la squadra di Simone Inzaghi

UN SOLO RISULTATO − Genta presenta la gara dell’Allianz Stadium: «Questa sera, il pareggio non va bene a nessuna delle due. Sia la Juventus che l’Inter devono vincere. I bianconeri per non fermare questa risalita ma soprattutto i nerazzurri che non devono tenere conto della gara da recuperare contro il Bologna. Ma se l’Inter si vuole identificare come la favorita per vincere lo Scudetto deve necessariamente vincere contro la Juventus».