Genta: «Inter non più debole! Ma ritorno Sanchez bizzarro»

Genta nel corso di un intervento a Radio24, ha espresso la sua opinione riguardo il mercato dell’Inter, facendo un paragone con la rosa della scorsa stagione.

IL PARAGONE – Genta commenta il mercato dell’Inter, in particolare la rosa: «È bizzarro come Sanchez torni dopo che un anno fa gli diedero 5 milioni di buonuscita per andare via. Io però continuo a pensare che non sarà un’Inter tanto più debole dell’anno scorso, un dettaglio può essere l’acquisto di Juan Cuadrado che è un valore aggiunto, perché 15-20 partite determinanti le puà fare. Mi colpiscono i tanti pali e traverse presi in questo mercato, a partire da Romelu Lukaku, ma anche i vari Scamacca e Samardzic».