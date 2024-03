Genta: «Inter-Napoli non conta nulla, ma confronto su un aspetto»

Inter e Napoli si affrontano questa sera a San Siro alle ore 20.45. Secondo Genta, intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, le due squadre potrebbero confrontarsi su un aspetto che le accomuna, ovvero uno scudetto (ancora da conquistare matematicamente per i nerazzurri) con un possibile retrogusto amaro

AMARO IN BOCCA – Inter e Napoli si affrontano nel match in programma questa sera a San Siro, Carlo Genta parla dell’eliminazione in Champions League dei nerazzurri, simile a quella del Napoli scudetto di Luciano Spalletti: «L’anno scorso secondo me è stata un po’ la stessa cosa per il Napoli. In questa partita, che non conta nulla onestamente, Inter e Napoli potrebbero confrontarsi anche su questo aspetto, vale a dire vincere lo scudetto ed avere un retrogusto di incompiuto. Nel caso dei nerazzurri, l’eliminazione in Champions League è figlia di una notte sbagliata. La squadra si è presentata non pronta e secondo me Inzaghi ha sbagliato partita nella lettura e può capitare. È un peccato onestamente perché per me è tra le prime quattro squadre d’Europa. Festeggi lo scudetto in modo più felice se fai bene in Europa, quest’anno una serie di situazioni hanno detto qualcosa di diverso. Nella gara di andata l’Inter ha fatto troppi errori, ma soprattutto un girone dove sei arrivato secondo: sette delle prime otto sono arrivate prime nel girone. Rimpianto per il sorteggio? Un sorteggio è un sorteggio, non credo nella proprietà transitiva».