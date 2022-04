Genta: «Inter e Milan hanno fatto ciò che bisognava fare. Napoli-Roma…»

Il giornalista Genta, in collegamento su Tutti Convocati, ha parlato dell’ultimo weekend di campionato. Una considerazione sulle vittorie di Inter e Milan e sul match tra Napoli e Roma.

WEEKEND − Le parole di Carlo Genta a Radio 24 in merito alla corsa scudetto: «Questo weekend ha certificato il fatto che la Juventus non rientrerà più in corsa ma neanche minimamente. Inter e Milan rispettivamente contro Spezia e Genoa hanno fatto quello che bisognava fare. Il Napoli, solitamente, sbaglia la gara dopo. C’è da capire come sarà la Roma post Bodo/Glimt».